En Corse, la campagne de vaccination des enfants contre le Covid peine à trouver son public

Ouverte depuis le 22 décembre, la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 contre le Covid-19 ne suscite pas un réel engouement en France. A la date du 5 janvier sur un public potentiel de 5,8 millions, seuls 64 020 d'entre eux avaient bénéficié d'au moins une dose, soit 1,1%. (21 190 ont un schéma vaccinal complet).Même constat en Corse, où à ce jour selon les données publiée ce 6 janvier sur Santé Publique France seulement le 0,8% soit 71 enfants (42 en Corse-du-Sud et 29 en Haute-Corse) a reçu au moins une injection.Selon le docteur Edeline Coinde, pédiatre chef du pôle femme, mère, enfant du centre hospitalier d'Ajaccio, ces débuts poussifs peuvent s’expliquer par plusieurs raisons : des parents peu favorables, un manque de lignes pédiatriques adaptées à la vaccination des enfants, une communication insuffisante et peu d’urgence sanitaire pour les enfants. "Il faut le temps que les choses se mettent en place", indique le médecin de la Miséricorde où la vaccination des jeunes patients, avec une priorité pour les enfants à risque forme grave, se fait seulement le mercredi après-midi. "Pour le moment on n'a pas fait pas des démarches actives pour inciter les parents à faire vacciner leurs enfants."Sur l'ile ce départ en douceur a permis d'organiser au mieux l'accueil de ce public très jeune. En effet la vaccination des enfants est à effectuer avec des critères spécifiques : dès que les vaccins en dose pédiatrique sont disponibles dans les centres, et en vérifiant via un test rapide préalable (TROD) que l'enfant n'ait pas déjà été porteur du virus, afin de limiter l'injection, le cas échéant, à une seule dose. A ce jour des créneaux dédiés ainsi que des centre de vaccination pédiatriques ont été mis en place par l'ARS de Corse.L'ouverture de plusieurs créneaux dans plusieurs centres de vaccination sur l'ile pourrait accélérer la campagne, selon Edeline Coinde qui indique que depuis le mois de septembre 2021 seulement deux jeunes patients "symptomatiques avec des tableaux digestifs (gastro-entérites) et pas pulmonaires" ont été pris en charge à la Miséricorde.Même si les enfants en bonne santé sont globalement très peu concernés par les formes graves du Covid, l'intérêt de la vaccination pour le gouvernement est de circonscrire la circulation du virus dans la population générale et ralentir la transmission du virus notamment dans les écoles.