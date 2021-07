Covid-19 en Corse : 109 nouveaux cas enregistrés ce vendredi 16 juillet

La flambée de cas de Covid-19 se poursuit en Corse où ce vendredi 16 juillet on enregistre 109 cas positifs supplémentaires (dont 82 en Haute-Corse et 28 en Corse-du-Sud). "L’évolution de l’épidémie de Covid-19 dans l’île est à ce jour particulièrement préoccupante" selon les autorités sanitaires et préfectorales de l'ile qui, ce jour indiquent que la situation de la Balagne "devrait conduire rapidement la Haute-Corse à être l’un des premiers départements de France métropolitaine à dépasser le seuil de 200 cas pour 100 000 habitants."



Ce que l'ARS et la préfecture craignent c'est que cette croissance rapide de l’épidémie en Balagne, due quasi exclusivement au variant dit Delta qui impacte déjà les autres régions, notamment le pays bastiais, s'étende rapidement sur le reste de l’île. "Ce regain épidémique met en péril la santé publique, le système hospitalier et risque d’impacter fortement l’économie de l’ensemble de l’île alors que nous sommes au début de la saison touristique." indiquent les services de l'Etat qui précisent que les mesures prises en début de semaine pourraient être renforcées dans les prochains jours "en raison de cette forte dégradation épidémique".



Hospitalisations

Le nombre de personnes hospitalisées est stable : 27 patient se trouvent dans les centres hospitaliers de l'ile, dont 3 en réanimation ou soins intensifs.



Vaccination

51,2% des Corses ont reçus la première dose d'un vaccin face au 45,1% des insulaires qui ont complété leur cycle vaccinal.