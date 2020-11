Covid-19 : dépistage par test antigénique à bord du Jean-Nicoli

Qu’est-ce que le test rapide antigénique?

Il s’agit d’un test rapide d’orientation diagnostique, réalisé à partir d’un prélèvement nasopharyngé. Il permet de savoir, en moins de 30 minutes, si l’on est positif au coronavirus.





Quels avantages à ce test antigénique?

Si les tests RT-PCR demeurent les tests de référence pour établir un diagnostic, l’utilisation des tests rapides antigéniques est une bonne alternative pour couper les chaînes de transmissionen raison de leur rapidité. Le test utilisé à bord du navire présente une sensibilité clinique supérieure ou égale à 80 % (pour limiter le nombre de faux négatifs) et une spécificité clinique supérieure ou égale à 99% (pour s’assurer que les cas positifs sont bien des cas de Covid-19 et pas d’autres virus respiratoires saisonniers).



Modalités pratiques

Ce test est mis en œuvre par le médecin présent à bord du navire.Pour participer, il suffit de s’inscrire au bureau d’information, à bord du navire.





Un protocole strict en cas de positivité

A l’issue du test, le passager, s’il est positif, est isolé dans une cabine et un protocole strict s’applique alors. A l’arrivée, il poursuivra son isolement chez lui ou dans un lieu d’hébergement mis à disposition par la cellule départementale d’appui à l’isolement (CDAI).