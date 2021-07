Covid-19 : de nouvelles restrictions locales envisagées, la Corse concernée ?

Des mesures fortes telles que la fermeture des bars et restaurants à 23 heures ou la réduction de la jauge d’accueil à 50%, comme cela a été fait en Balagne , pourraient être à l’étude pour les départements les plus touchés. Un retour du couvre-feu ferait également partie des possibilités. Ces sujets seront débattus lors d’un conseil de défense sanitaire, prévu ce mercredi 21 juillet à l’Elysée. À l’issue, le premier ministre Jean Castex s’exprimera sur le plateau du Journal de 13 heures de TF1.En attendant, du côté de la préfecture de Haute-Corse, on indique suivre la situation de très près, mais que, pour l’heure, aucune nouvelle mesure n’est prévue.