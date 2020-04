Covid-19 - Lumiu a enclenché la procédure de mise en œuvre du plan communal de sauvegarde

Outre l’adoption d’un plan de continuité de l’action, la municipalité a créé une cellule de coordination qui s’est appuyée notamment sur le recensement des personnes vulnérables résidant dans la commune afin de mettre en place des mesures de suivi et d’écoute des besoins exprimés. Cette cellule placée sous l’autorité du maire, est animée par le 2ème adjoint au maire en charge du centre communal d’action sociale (CCAS), Noëlle Irolla Mariani et reste joignable aux numéros suivants : 04.95.60.89.00, 06.07.18.47.23, 06.88.33.90.64.



Par ailleurs la commune, peut compter sur de nombreuses bonnes volontés aussi bien auprès des élus, des services techniques, de la réserve communale de sécurité civile mais aussi, auprès des jeunes du village regroupés au sein de l’Associu Allegria di Lumiu.

Plus largement, ce sont tous les lumiais qui ont fait preuve d’esprit d’initiative, se mettant spontanément au service de leur communauté en assurant pour les plus isolés, un service de soutien et de portage, bien utile en ces temps de confinement et où la solidarité ne doit pas rester un vain mot.





C’est donc tout un village balanin, à l’instar d’autres, qui s’est mis en ordre de bataille pour combattre le tristement célèbre Coronavirus, qui pour l’instant, semble encore contenu en Balagne mais dont il faut encore redouter les conséquences pour nos concitoyens. Saluons et encourageons cette belle initiative qui redonne du baume au cœur en ce temps d’incertitude et de menace aveugle qui pèse sur nos vies et celles de nos proches.

Et n’oublions pas de rester chez nous pour le bien de tous !