Covid-19 - Les travaux du BTP stoppent, aussi, à Bonifacio

C.-V. M le Mardi 24 Mars 2020 à 16:59

Après Porto-Vecchio et Ajaccio c'est au tour de Bonifacio de dire "stop" aux travaux du BTP (Bâtiment et travaux publics). La décision a été prise par la municipalité ce lundi après-midi au terme d'un échange entre Jean-Charles Orsucci, le maire de la commune, et le président de la fédération du BTP de Corse-du-Sud



"Cet après-midi de lundi le maire de la commune a pu s’entretenir avec le président de la fédération départementale du BTP de la Corse-du Sud. Au cours de leur échange, ce dernier lui a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de la capacité des entreprises à mettre en application les recommandations du guide de bonnes pratiques corédigé par le gouvernement et la fédération nationale du BTP. Ce sentiment est par ailleurs partagé par le Conseil national de l’Ordre des Architectes." expliquait la mairie de Bonifacio.

"Par conséquent, la municipalité a décidé d’interdire dès demain - ce mardi donc - tous travaux de construction, de gros œuvre, de voiries ou de réseaux divers sur le territoire de la Commune jusqu’à la fin de période de confinement (potentiellement prorogeable)" précisait-elle encore

A noter que "ne doivent pas être considérés comme concernés par cette mesure d’interdiction, les travaux urgents relevant de la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la santé publique." Coronavirus : un premier décès enregistré en Haute Corse

Covid-19 - La solidarité corse s'organise

Un cabinet médical dédié au Covid-19 ouvre à Bastia

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements