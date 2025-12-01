Prix du livre corse 2025 : Bonifacio met les lauréats à l’honneur

Le maire a rappelé la signature à Bonifacio du label ville d'art et d'histoire par le président de la République et Gilles Simeoni,évoquant « un double détroit avec la Sardaigne et la Corse, » où se répondent en écho les langues corse, sarde, avec le parler bonifacien ancestral.Ce moment culturel a été marqué par une conférence d’Alain di Meglio qui a mis en exergue l’originalité de Bonifacio à travers un exposé associant, images à l’appui, les nuances de la linguistique au foisonnement de l'Histoire.Les membres du jury ont remis leurs prix aux lauréats en mettant en valeur les qualités de chacun.Dans la catégorie fiction, le prix est allé au jeune Joris Giovannetti pour son roman « Ceux que la nuit choisit » (éditions Denoël).Janine Vittori a souligné sa dimension à la fois philosophique et poétique « s'inscrivant dans la tradition des récits où l'histoire, la mémoire et la destinée individuelle s'entrelacent pour interroger la possibilité d'un renouveau. »Pour la langue corse, le jury s'est prononcé à la quasi-unanimité pour le roman de Paulu Desanti, « A Marghjina » (Albiana). Unetroupe de comédiens italiens tente de monter un spectacle au théâtre Saint-Gabriel à Ajaccio. Dominique Orsoni salue un roman majeur magnifié par une belle écriture : « Autori d’alta cultura, Paulu Desanti rigala à a lingua corsa, puru divintata marghjinala, un rumanzu mudernu maestru. »Dans la catégorie essai, le prix récompense l'historien Antoine-Marie Graziani pour « la Geste du peuple » ( Piazzola), un récit inspiré de documents inédits du fonds criminel génois. Pour Namaria Luciani, « le décryptage de ces affaires criminelles est un récit passionnant dont le peuple tout entier est le héros d'où le titre la Geste du peuple. »Les lauréats ont reçu chacun un stylet ouvragé par le maître coutelier Jean-Dominique Susini.Dans la catégorie Ghjuventù, untrophée récompense par une œuvre de Tony Casalonga « Chi po fà » de Claire Le Goff, illustrée par Charles Capelette et traduiteen corse par Paula Bussy et Ghjermana de Zerbi. Pour Pascale Antonetti, « sta cullaburazione urchestrata da l’edizione Eoliennes, sempre à fiancu à a creazione litteraria per a giuventù, sbocca nant’à un albomu da mette in manu à tutti : zitelli, maestri, parenti, caccari, ecc. »Dernière créée, la catégorie Beaux Livres distingue « Isula Corsica » un ouvrage d'art illustrant la collection cartographique du musée de la Corse. Une belle statuette en bronze « la Liseuse » généreusement offerte par l’artiste Gabriel Diana, a été remise aux représentants du musée par Marie-Pierre Marchini, qui a salué une œuvre « illustrée de 435 pièces dont certaines de grand format, remontent au XVe siècle, fruit d’une politique dynamique d’acquisitions menée par la Collectivité territoriale de Corse depuis 1991. »Le jury du Prix du Livre Corse s’agrandit en accueillant désormais cinqnouveaux membres : Marie Claude Luciani, Marie Flora Sammarcelli, Philippe Colombani, Jean-Charles Marsily et Gilbert Stromboni.



