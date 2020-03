Covid-19 - La solidarité corse s'organise

Charles Monti le Mardi 24 Mars 2020 à 16:42

La solidarité envers les personnels des établissements hospitaliers de Corse, confrontés comme les autres aux patients atteints à des degrés divers par le coronavirus, n'est pas un vain mot. La solidarité ce sont aussi toutes ces initiatives prises par cexemple à Bastia et Bonifacio - mais il y en a d'autres - pour protéger les personnes les plus fragiles et le plus souvent précipitées dans la détresse par les circonstances de la vie, comme le prouvent tous ces beaux exemples.



Le premier de ces beaux gestes est à mettre à l'actif de Corseprim qui ce mardi matin à livré des fruits et des légumes au centre hospitalier de Bastia. Des fruits et légumes destinés à des malades mais aussi aux personnels soignants "pour soutenir leur action dans ces moments difficiles".

Bravo.

Le deuxième est à mettre à l'actif de Patrice VincettI.

Il s'adresse à "tout le corps médical" d'Ajaccio,

"Étant donné que mes laveries restent ouvertes donc autorisées, je vous propose gratuitement mes services pour le ramassage et lavage de votre linge pour toute la période de confinement,

N’hésitez pas à me contacter au 07.78.86.12.94" écrit-il, généreusement, sur sa page Facebook





La CAB ouvre le Cosec du Fango Depuis samedi la communauté d'agglomération Bastiaise a ouvert des vestiaires et sanitaires du COSEC du Fango de Bastia aux personnes sans domicile fixe.

Cette action de solidarité a démarré le samedi 21 mars 2020 et a repris le lundi 23. Elle se déroulera chaque semaine du lundi au samedi de 9 à 11 heures.

Un dispositif adapté permettra de préserver la santé et d’assurer la sécurité des personnes accueillies et des agents de la CAB.



Bonifacio propose deux chambres "Af in que les deux personnes sans domicile fixe de du territoire soient le moins exposées au coronavirus, nous leur avons mis à disposition deux chambres au-dessus de l'espace Saint-Jacques" indique la mairie de Bonifacio

