Covid-19 - Foyer de Lama : " aucun symptôme voire des symptômes très légers"

"Au vu des informations diffusées via la presse locale et les réseaux sociaux, le maire de Lama communique :





- 4 jeunes ont été testés positifs en fin de semaine. Ils sont isolés tout comme les cas contacts et ne présentent à ce jour aucun symptôme voire des symptômes très légers.





- Plusieurs familles du village (adultes, jeunes adultes, adolescents) ont souhaité se faire tester massivement en fin de semaine. Les résultats sont négatifs aujourd’hui.





- Des mesures ont été prises parallèlement : port du masque obligatoire dans le village, fermeture de la piscine municipale, recommandations évitant les regroupements et les réunions familiales et amicales, sensibilisation des personnes les plus fragiles.

Nous vous remercions pour votre compréhension et le respect des règles sanitaires qui s’imposent en cette période estivale.

La commune de Lama vous tiendra informés et reste à votre disposition si besoin."