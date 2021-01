Covid-19 : Dans les coulisses du premier jour de dépistage massif à Ajaccio

« On a cru qu’on allait s’ennuyer mais finalement non » lance Véronique, une des vingt bénévoles de la Protection civile qui se relaieront durant dix jours sur les deux sites de la campagne de dépistage ajaccienne . Au gymnase Pascal Rossini, une heure après le démarrage officiel, les premiers curieux forment déjà une petite file d’attente à l’entrée du bâtiment. « Il y a cette peur du virus, les gens ont envie de savoir » commente t-elle.Comme Sabrina, venue faire le test pour se rassurer après l’apparition de quelques symptômes : « Cela fait trois jours que j’ai des maux de tête, donc avec le contexte actuel… Je voulais être sûre » indique t-elle. « C’est une bonne idée ces tests » poursuit la jeune femme, « en plus, c’est pratique, en rentrant du travail j’en ai profité pour venir ».« Pratique », c’est également le sentiment de Michelle : « C’est sur mon chemin, sinon je ne me serais pas arrêtée » avoue t-elle. D’ailleurs, ce test sera une grande première pour elle, qui vit pourtant avec une personne âgée : « C’est une sécurité, du coup » reconnait-elle.La peur de contaminer les plus fragiles, une motivation retrouvée chez nombre de participants. Et même parmi les plus jeunes, comme Luna-Stella et Emma, 13 ans : « On rencontre plein de monde au quotidien et on a peur de contaminer nos grands-parents » expliquent les deux jeunes filles. Si elles sont scolarisées au collège Fesch qui jouxte le gymnase, c’est sur internet qu’elles ont eu connaissance de cette campagne, « une bonne idée » selon elles, pour « faciliter » l'accès aux tests.Il y a ceux qui profitent de l’opportunité, mais aussi ceux qui ont une bonne raison de venir. À l’instar de Dominique, venue avec deux de ses collègues : « Il y a eu un cas positif sur notre lieu de travail, alors comme nous sommes dans les sept à huit jours après… C’était ouvert, nous avons saisi l’opportunité pour lever la suspicion ». Elle ressortira vingt minutes plus tard, soulagée, son résultat négatif à la main… En attendant ceux de ses collègues.