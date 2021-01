Covid-19 : Ajaccio organise une grande campagne de dépistage dès le 6 janvier

Pour faciliter l’accès au dépistage du plus grand nombre et réduire la chaîne de transmission virale, la Ville d’Ajaccio propose deux sites où les Ajacciennes et les Ajacciens pourront se faire tester gratuitement :



au Palatinu, au 1er étage sur la zone de la cafétéria

au Gymnase Pascal Rossini, au niveau du Hall d’entrée.



Ouverture au public : Du lundi au vendredi de 16h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 18h.





Le dispositif proposé à la population sera en fonction jusqu’au dimanche 17 janvier.





Sans rendez-vous et sans ordonnance

Les personnes désireuses de se faire tester sont invitées à venir librement sans ordonnance, munies d’une pièce d’identité et de leur carte vitale.

Sur place, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

Les prélèvements effectués sont réalisés à l’aide de tests antigéniques, plus rapide avec un résultat lisible au bout de 20 minutes.

Les personnes de 65 ans et plus ou revenant d’un voyage à l’étranger sont invitées à réaliser un test PCR en laboratoire.

Si une personne s’avère positive, l’ARS s’en trouve directement informée. Les consignes sanitaires en vigueur et l’isolement obligatoire sont ensuite appliqués en lien avec la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Pour consulter les autres points de dépistage à la COVID-19 sur le territoire : https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid