Covid-19 : Blu Navy interrompt les liaisons maritimes entre Corse et Sardaigne en avance

"En raison de la persistance de la crise sanitaire qui a causé d'énormes pertes économiques pour notre compagnie et du fait de la forte diminution du trafic passager sur la traversée entre Santa Teresa et Bonifacio, nous sommes contraints, contre notre volonté d'interrompre la liaison entre la Sardaigne et la Corse avec un mois d'avance.

La saison 2020 s'achèvera donc avec le 13 septembre prochain.

Rendez-vous à bord l'année prochaine!"