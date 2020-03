Covid 19 - Biguglia : un boulanger pour personnes vulnérables et clients confinés

Biguglia a désormais des allures de village. Depuis le 23 mars, une camionnette floquée du logo Carlotti Ange-Mathieu fait office de tragulinu sillonne tous les matins les allées des lotissements de Ficabruna. Grâce à ce service les Bigugliais peuvent recevoir pain et viennoiseries directement à domicile. Pour éviter l'isolement de ses clients âgés la boulangerie propose également des petits services comme la livraison du journal ou de petites courses.



Cette initiative a pour but de venir en aide aux personnes vulnérables et plus généralement, aux clients confinés de la boulangerie comme l'explique Ange-Mathieu Carlotti : " Au départ mon meunier m'a demandé si je pouvais livrer une baguette à sa mère de 70 ans qui habite à 60 mètres de la boulangerie. Des personnes âgées m'ont vu lui donner des baguettes et m'ont demandé si je livrais. C'est vrai que je n'y avais pas pensé."



Quelques jours plus tard c'était chose faite ! La mère du boulanger a enfilé son masque et ses gants pour livrer le pain, les viennoiseries et les commandes de gâteaux à l'image du "Tragulinu" qui passe encore dans les petits villages. Un véritable "service à la personne, plutôt qu'une alternative économique", souligne le propriétaire de la boulangerie qui tient à préciser que pendant les trois heures journalières de tournée il est loin de rattraper les 70% de ventes perdues depuis le début de la crise sanitaire.



Ce qui est sûr, c'est que ce confinement aura vu fleurir de belles initiatives de solidarité !