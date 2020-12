Covid-19 - Accès limité aux passagers à l'aérogare de Bastia - Poretta

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID 19 et afin de freiner la propagation du virus sur le territoire, un dispositif spécifique pour les voyages à destination de la Corse pendant les vacances de fin d’année a été prévu et sera effectif du samedi 19 décembre 2020 au 8 janvier 2021 .Pour rappel, l’ensemble des personnes de onze ans ou plus, souhaitant se déplacer à destination de la Corse devra présenter à la compagnie aérienne une attestation sur l'honneuret, à l'arrivée, le résultat négatif d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique (antigénique ou RT-PCR) réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.Des contrôles seront réalisés par les forces de l'ordre à l'arrivée en Corse.Les passagers doivent donc préparer leur attestation ainsi que le document attestant du résultat négatif du test COVID réalisé moins de 72 heures avant.Pour faciliter le déroulement et la fluidité du débarquement, pour l'ensemble de la période, l'accès de l'aérogare de Bastia-Poretta sera limité aux