Covid-19 : 427 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence continue de grimper en Haute-Corse

La situation sanitaire continue à se dégrader en Corse où le nombre moyen de cas quotidiens (sur 7 jours glissants) s’établit désormais à 158 par jour, selon les données publiée par Santé Publique France . C'est surtout la Haute-Corse, a être fortement touchée par l’épidémie : avec une valeur de 427 cas pour 100 000 habitants (230 au niveau national), le département atteint un de niveau les plus élevé de France métropolitaine même si d'autres départements ont dépassé le seuil critique de 400 cas pour 100 000 habitants.En Corse-du-Sud le taux d'incidence de 303. Malgré des données pour l'heure plus encourageantes, le département est aussi très touché par cette cinquième vague.Selon les données de Santé Publique France, 57 patients sont hospitalisés, 24 à Bastia et 33 à Ajaccio. 12 patients sont ce mardi 30 novembre en soins critiques, 4 à Bastia et 8 à Ajaccio.Comme pour la précédente vague de l’été dernier, selon les autorités sanitaires c'est le même constat : 100% des patients hospitalisés en réanimation, soins intensifs ou soins critiques ne sont pas vaccinés ou n’ont pas un schéma de vaccination complet, indique l'ARS qui appelle les récalcitrants à la vaccination. SFaire redémarrer la campagne de vaccination et accélérer l'administration d'une troisième dose pour tous est une priorité absolue pour le représentant de l'Etat qui indique que la capacité vaccinale sera augmentée dans les prochaines jours grâce à l'ouverture des nouveaux créneaux et la réouverture de plusieurs centres de vaccination. Face à cette situation sanitaire délicate et à la recrudescence de l'épidémie les préfets ont décidé de prendre une nouvelles série de mesures qui sont entrées en vigueur samedi 27 novembre pour une durée indéterminée