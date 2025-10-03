Coupures d’eau dans l’Extrême-Sud : la présidente de l’OEHC assure que la ressource sera sécurisée

« Le territoire du sud-est bénéficie de la priorité de la collectivité »



Alors que ces indicateurs préoccupants ont conduit au déclenchement de plusieurs niveaux d’alerte, Vannina Chiarelli-Luzi constate « une dépendance croissante aux achats d’eau auprès de l’office ». Or, elle met en exergue que la « ressource n’est pas extensible à souhait » et que « chaque territoire doit faire preuve de résilience ». « Urbaniser, construire des infrastructures doit se faire en connaissant la ressource, en la gérant, et en l’exploitant efficacement », pose-t-elle en regrettant que « les schémas directeurs des communes sont pour la plupart obsolètes et nécessitent une mise à jour ». « La gestion de l’eau, la modernisation des réseaux et la sobriété sont un préalable à sécuriser avant de penser raisonnablement le territoire et le construire », martèle-t-elle en relevant que des opérations avaient pu être réalisées au niveau des communes « grâce à des subventions de la CdC et de l’Agence de l’eau visant à résorber les fuites et à réaliser des économies d’eau ». Des investissements qui restent toutefois concentrés sur certains secteurs. « Cette situation met en évidence d’une part la nécessité de disposer des connaissances suffisantes pour optimiser la gestion de la ressource, et d’autre part l’importance de prévoir des actions et des financements élargis afin de sécuriser durablement l’approvisionnement et la qualité des réseaux », reprend la présidente de l’office.



En outre, elle argue que « les actions de sobriété constituent le pilier de l’adaptation au changement climatique en permettant de réduire la pression sur les ressources locales », mais concède qu’elles devront être « complétées par des progrès de grande envergure visant à sécuriser l’approvisionnement à l’échelle du territoire ». Dans cette optique, elle souligne que « le territoire du sud-est bénéficie de la priorité de la collectivité dans le cadre de sa stratégie opérationnelle sur le très court terme », avec des travaux d’envergure tels que la rehausse du barrage de Talza « pour garantir 2 millions de mètres cube supplémentaires de stockage et à la mise aux normes de sécurité », le doublement et le renforcement des interconnexions des réseaux de transfert vers le nord et le sud, l’installation d’un nouveau surpresseur à Porto-Vecchio ou encore la modernisation de la station de pompage du barrage de Talza. « Un

Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) sera mis en place sur le territoire en 2026 et visera à fédérer tous les acteurs, collectivités, usagers agricoles qui en transparence devront présenter les besoins actuels et futurs », ajoute-t-elle. Dans le cadre de cette démarche, elle annonce que « sur la base d’un bilan besoins ressources consolidés, plusieurs solutions seront étudiées afin de renforcer durablement la résilience hydrique ». Pour ce faire, plusieurs scenarii sont envisagés, de la réhabilitation des infrastructures issues des schémas instructeurs, à la mise en place de la Réut (réutilisation des eaux usées), à l’étude d’un maillage à partir du barrage de l’Ortolo, la mobilisation de la ressource du Cavu, ou la mobilisation de la ressource du Pietroso. « L’objectif est de concilier préservation de la ressource et développement économique », assure-t-elle avant de conclure : « L’ambition partagée est de faire de l’eau un vecteur d’innovation, de cohésion, de responsabilité territoriale au service des Corses ».

