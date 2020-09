Cortinum : une nouvelle association pour renforcer l'attractivité de la région cortenaise

- Qu'est-ce que l'Associu Cortinum ?

- C'est un cercle d'action et de réflexion constitué sous la forme d'une organisation associative à but non lucratif dont les membres participent à l'animation de la vie sociale et culturelle de la ville de Corte et de ses environs à travers l'organisation d'événements et de manifestations visant à renforcer le rayonnement et l'attractivité de la région cortenaise. Notre démarche associative doit s’entendre comme une réponse locale à la situation de crise que nous sommes en train de vivre depuis le début de l’année ; c’est une contribution à la pensée du monde d’après.



- C'est-à-dire une contribution ?

- Dans ce contexte contraint par les conséquences socio-économiques de l’épidémie Covid-19, on s’est en effet rendu compte que le tissu associatif joue un rôle déterminant dans le maintien du lien social et des solidarités. C’est dans cette perspective que nous avons créé, au début du mois de septembre, la « Cuurdinazione d’Azzione Suciale è d’Animazione (C.A.S.A.) di u Paese Curtinese » qui se concrétise aujourd’hui par la création de l'Associu Cortinum, en référence à l’inscription latine qui était gravée sur les anciennes armoiries de la ville, « Civitas Cortinum. »



- Quels sont vos objectifs ?

- A court-terme c’est de rassembler toutes les forces culturelles, économiques et sociales existantes à l’échelle du Centre-Corse, toutes les bonnes volontés qui souhaitent s’impliquer dans l’animation de la vie sociale et culturelle de Corte et de ses environs dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution de notre façon de faire vivre la ville de demain. A plus long-terme, nous envisageons même d’aménager un local commun que nous nous chargerons d’animer pour que chaque association membre puisse y organiser ses réunions et ses évènements en fonction d’un calendrier de disponibilités partagé.



- Des associations ont elles déjà adhéré à l'associu ?

- Plusieurs organisations déjà très impliquées sur le terrain associatif et évènementiel ont d’ores et déjà intégré notre démarche. C’est le cas notamment de la Fédération des Commerçants de Corte, de Praticalingua Corti, de l’équipe du Restonica Trail, des bénévoles de l’association de lutte contre la mucoviscidose Soffiu di Vita, du collectif de producteurs d’A Robba Paisana, des membres de Mandeo ainsi que de la compagnie théâtrale Tutt’in Scena. L’idée c’est qu’en devenant membre de l’Associu Cortinum, chacune de ces associations continue d’organiser ses propres événements tout en bénéficiant désormais du soutien logistique et humain de notre équipe de bénévoles. Nous avons profité de cette première assemblée pour établir un inventaire des besoins de chacun et acheter, dans les jours qui viennent, un stock de matériel qui sera mis à la disposition de nos adhérents. Et de notre côté nous allons commencer à réfléchir à l’organisation de nouvelles manifestations culturelles ou sportives et à développer des projets d’actions de solidarité ou de préservation de l’environnement dans les semaines et les mois à venir.



- Lors de cette assemblée générale, quels projets en sont ressortis ?

- Nous avons discuté de l'organisation d’une Nuit des Mazzeri qui se tiendrait le 31 Juillet 2021. Il s’agira d’organiser un spectacle mêlant interprétation théâtrale et représentation chorégraphique dans le cadre d’une scénographie onirique qui visera à plonger des spectateurs venus de toute la Corse et d’ailleurs au cœur d’une véritable expérience immersive consacrée à ce thème du mazzerisme qui touche de près à la spiritualité de notre patrimoine immatériel et de notre culture populaire. Par ailleurs, nous venons également d’entamer un important et laborieux travail de collecte de témoignages filmés en partenariat avec Praticalingua Corti pour garder une trace audiovisuelle de la mémoire collective de Corte et de ses habitants. Ce projet aboutira à terme à la projection et à la diffusion de ces entretiens ainsi qu’à une exposition documentaire portant sur le thème des surnoms de familles cortenais, le tout dans le cadre d’un plus vaste projet mémoriel qui portera le nom de Memoria Viva. Il a aussi été question de remobiliser les acteurs du secteur agricole et artisanal dans la perspective de recréer une foire rurale d’ampleur régionale, mais également d’organiser des rencontres philosophiques et littéraires de Corte ainsi que, plus ponctuellement, des actions sociales et de protection de l’environnement.



- Votre volonté de renforcer le rôle de Corte est évidente ?

- A ce jour près d’une cinquantaine d’adhérents nous ont manifesté leur volonté de se joindre à nous. Nous avons par ailleurs convenu que chacune des associations-membres siègera au sein du conseil d’administration par la voix de son représentant. Je serais également assisté dans ma tâche de coordinateur par les membres du bureau de l’association qui seront chacun en charge d’un domaine bien précis d’actions. Dans les jours et les semaines qui viennent, nous veillerons à constituer une équipe de cortenais qui, chacun dans leur domaine, sont motivés, compétents et déterminés à travailler en bonne intelligence avec les acteurs institutionnels et culturels déjà présents sur le territoire comme la municipalité, bien sûr, mais également l’Université ou encore le Musée de la Corse dans un seul but : restaurer le rôle moteur que doit jouer Corte à l’échelle du Centre-Corse et de la Corse.