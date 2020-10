Corti : première formation "ambassadeur du tri" à l'Afpa

Les futurs ambassadeurs du tri sont 11. Il y a parmi eux 8 demandeurs d'emploi et 3 salariés.

Ils partiront, en fin de semaine soit en entreprises ou au sein de communautés de communes pour enseigner le bon geste de tri, mais aussi pour porter la bonne parole dans une région qui, sur ce plan, en a bien besoin.

Cette première formation qui aurait dû se dérouler au mois de Mars - la Covid-19 en a décidé autrement - sera suivie par une seconde. Elle débutera le 7 décembre prochain.

Les candidatures sont ouvertes.



Ce mardi, pour marquer la fin de cette formation innovante financée de A à Z par la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, Josepha Giacometti, Conseillère exécutive, déléguée à la formation sont allés à la rencontre des stagiaires et du formateur François Colonna au centre Afpa de Corti ainsi qu'avec Laurent Meyer ingénieur formateur.

Ils étaient accompagnés du sous-préfet Ronan Leaustic et des présidents de Communautés de Communes partie prenante du projet de mise en œuvre.

Ils ont également échangé sur place avec le directeur de l’Afpa Corse Jean-Ange Leca ainsi que le directeur de Centre Jean-Philippe Muracciole et la responsable de formation Nadine Nivaggioni.