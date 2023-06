Corte : C’est parti pour Cavall’in Festa

Une fête qui pourrait bien être la dernière à en croire le président cortenais, malgré une solide équipe de bénévoles qui s’investissent durant les deux journées de la manifestation. « Nous avons des craintes, en effet, pour les 3 prochaines années », explique Alain Mattei, « la carrière, mise en place à Chabrières il y a déjà quelques années, est devenue obsolète et doit être changée dans sa totalité. Elle est même dangereuse pour être restée tant d’années exposées aux aléas climatiques. Des travaux vont être engagés par la commune sur l’ensemble du site d’ici trois ans. Et il est prévu la réfection totale de cette carrière. Mais il est évident, que Cavall’in Festa ne pourra pas avoir lieu dans de bonnes conditions si nous ne disposons pas de cet outil absolument nécessaire pour le bon déroulement des spectacles équestres et de toutes les animations mises en place dans le cadre de notre manifestation ».







Alain Mattei est le président fondateur, « avec Xavier Pierlovisi, entre autres », de Cavall’in Festa. De ses 28 années de présidence il retient beaucoup de choses et surtout « l’importance d’une telle manifestation destinée à toute une filière en pleine expansion. Nous avons eu du mal à relancer la foire cette année, après trois années blanches en raison du Covid. Mais le public était demandeur, les centres équestres aussi et nos partenaires, publics comme privés, nous ont soutenus ».





Mais après tant d’années à la tête de l’association, Alain Mattei avoue être usé et il espère bien passer le flambeau. « Malheureusement, même si nous avons des jeunes particulièrement dynamiques et efficaces au sein de Cavall’in Festa, personne ne se dit prêt à reprendre l’association. Ils sont d’accord pour donner un coup de main ponctuellement, mais quant à travailler toute une année sur l’organisation d’une telle manifestation c’est impensable pour eux. Nous n’avons jamais eu une équipe aussi dynamique, volontaire et soudée que cette année. Et je lance un appel à tout le monde pour relever l’équipe dirigeante vieillissante ».





Mais il est clair que le problème le plus important reste celui de la carrière. Certes des solutions pourront être trouvées comme l’installation d’une carrière démontable le temps de la manifestation, « mais cela nécessite aussi des moyens financiers plus importants. C’est une manifestation qui doit se poursuivre et j’espère qu’une nouvelle équipe pourra se constituer rapidement », a conclu Alain Mattei.

Si les orages ne viennent pas perturber l’organisation de Cavall’in Festa cet après-midi, le public pourra assister à diverses démonstrations et à divers spectacles dès 13h30.





Le programme

13h30, début des spectacles ; de 15h à 18h (sécurité civile), maniabilité et gestion de la chute ; 17h20, extrait du spectacle professionnel ; 18h45, remise des prix de la finale régionale d’endurance et des divers concours de la journée ; 19h, spectacle des clubs insulaires ; 21h, spectacle professionnel.

Demain dimanche 11 juin : 10h, présentation et vente de chevaux ; 11h, concours de modèle et allure des ânes ; de 9h à 12h (USC 5), finale de pony games ; dès 13h30, spectacles et démonstrations ; 14h30 (USC 5), finale d’équifun ; tout l’après-midi, gestion de la chute à cheval ; 21h, spectacle professionnel.