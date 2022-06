Ajaccio : L’Afpa ouvre "La place", un espace de coworking et colearning

Créé en 1991, le centre Afpa de Yolanda s’est modernisé en apportant de nouveaux services en misant sur le numérique pour Ajaccio et sa zone périurbaine. L’objectif de ce projet est de créer des salles modernes, équipées et conviviales, pour faire de ce lieu un endroit agréable et stimulant pour apprendre avec collaboration et entraide. Dans ce nouvel espace « La Place », il est possible de participer à des ateliers numériques, pour s’initier ou approfondir ses usages d’internet, de CoWorker , de suivre une formation à distance en étant accompagné par un médiateur, ou encore de se rencontrer et échanger autour d’un café.



« Ce projet a vu le jour, il y a deux ans avec au départ la réflexion sur la création d’un Fablab puis sont venus s’ajouter les espaces supplémentaires tels que le Coworking , le Colearning et l’aménagement de la salle de conférences dans le cadre d’un projet global de Pôle numérique , explique Alexandra Fanti, directrice de centre. Il n’y avait pas ce genre de structure en dehors de la ville, cela pourrait être utile et booster l’entrepreneuriat dans les villages de la vallée de la Gravona en permettant aux porteurs de projets de pouvoir bénéficier d’un espace de travail et d’échange. Le colearning permettra également à des personnes isolées du rural d’avoir accès à des formations en visio ».



Ces espaces de travail sont ouverts à tous et pas uniquement aux personnes formées à l’ Afpa . Il y aura une possibilité de privatiser « La Place » en partie ou totalement, et de moduler les espaces grâce à des îlots favorisant la confidentialité. Bref, 300 m2 totalement modulables sont désormais disponibles à des tarifs attractifs.



« Cette opération a été possible avec le concours financier et partenarial de la CDC, mais aussi de l’ Afpa national qui nous a aidés quant au mobilier. Nous sommes donc ravis de pouvoir ramener les services que l’on connaissait en ville sur la périphérie d’Ajaccio et qui répondent à un besoin de modernité et de proximité. Ils doivent nous permettre de lutter contre la fracture numérique et d’accompagner l’inclusion numérique, de développer notre offre de formation dans ce domaine, d’innover, de coopérer et de cultiver le vivre e t l e faire ensemble ».