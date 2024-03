Semaine des métiers du Tourisme à Lisula : un après-midi de "découvertes interactives" pour 15 demandeurs d’emploi

En cette Semaine du Tourisme, France Emploi en collaboration avec l'AFPA ont organisé une après-midi d'exploration à destination d'une quinzaine de stagiaires et à sept demandeurs d'emploi, les plongeant au cœur des métiers du tourisme dans la région. Pour Sylvie Romani, responsable d’équipe à France Emploi Balagne, cette action reflète l'engagement en faveur de l'emploi local et de la découverte de nouvelles vocations. "Nous avons organisé un après-midi de découvertes interactives entre les stagiaires actuellement en formations et une dizaine de demandeurs d’emploi en projet de réorientation professionnelle", explique-t-elle. L'objectif était clair : créer une expérience immersive permettant aux participants de découvrir les multiples facettes du secteur du tourisme. "Faire découvrir un secteur, proposer une vision d’ensemble de toutes les possibilités professionnelles par des mises en situations à la réception d’un hôtel ou par la découverte patrimoniale de la ville", souligne Marie-Catherine Antoine, de France Emploi.



L'action a débuté à l’hôtel Liberata, où les participants ont été plongés dans une mise en situation réelle, gérant les arrivées et les départs à la réception, mettant ainsi à profit leurs compétences linguistiques acquises lors des formations à l'AFPA. Ensuite, ils ont présenté différents points patrimoniaux de la ville, démontrant leur capacité à accueillir des visiteurs étrangers dans plusieurs langues.

Nadine Nivaggioni, responsable de formation à l’AFPA, souligne l'importance de ces actions pour favoriser les opportunités d'emploi dans un secteur en demande constante de main-d'œuvre qualifiée. "On voit bien qu’au bout de quelques mois, avec une certaine connaissance, ils sont capables de présenter leur environnement et le patrimoine local et d’accueillir des visiteurs étrangers, de différentes nationalités, dans différentes langues", explique-t-elle.

Dans un second temps, les participants ont été accueillis à l’Office du Tourisme de Lisula Balagne pour une présentation des différentes missions de la structure, offrant ainsi un aperçu concret des opportunités de carrière dans le secteur.

Cette initiative, saluée pour son originalité et son utilité, a reçu un accueil favorable de la part des participants, dont Katia, enthousiaste à l'idée de découvrir de nouvelles opportunités professionnelles. "C’était vraiment très intéressant. Je serai intéressée par la formation de réceptionnistes que propose France Travail pour le mois de novembre", déclare-t-elle. Une belle occasion pour les participants de découvrir de manière concrète les métiers du tourisme et les possibilités de formation, tout en renforçant les liens entre les acteurs locaux de l'emploi et de la formation professionnelle.