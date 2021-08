Corte : première journée de rodage pour le pass sanitaire

« Bonjour, passe sanitaire s’il-vous-plait » résonne comme un écho sur toutes les terrasses cortenaises du cours Paoli ce lundi 9 août. Premier jour du passe sanitaire obligatoire dans les bars et les restaurants, et déjà la majorité des établissements ouverts ont l’air d’avoir fait ça toute leur vie.



Le geste est simple, rapide et assuré au café du Commerce sur le cours Paoli ce matin. À peine attablé, un serveur s’approche, téléphone en main prêt à scanner le précieux QR Code. Ce n’est qu’après avoir vérifié la validité du passe sanitaire que la commande peut se faire. « On contrôle tout le monde. Après on sait qu’il y a des clients habitués qui sont vaccinés et qui ont leur pass valide. Va-t-on leur demander tous les matins » s'interroge Dumè, au service, avant de repartir vers une autre table. Ici, tout le monde se connaît, chaque matin les mêmes visages attendent leur café, presque à la même place. Il n’y a pas de passe-droit pour autant. Pas question d’être hors-la-loi et de risquer une fermeture administrative d’une semaine en pleine saison.



Un père et sa fille s’assoient, aussitôt rejoints par Dumè, toujours téléphone en main : « ça va coco ? tu as ton pass ? » demande Dumè, « bien sûr, tiens » lui répond dans la foulée le client. Aussitôt montré, aussitôt validé, c’est parti pour le café et l’Orezza grenadine. Pour une première matinée, tout semble bien se dérouler. « Pour l’instant tout le monde joue le jeu et il n’y a aucun problème » constate Dumè.