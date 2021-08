Pass sanitaire : déjà des assouplissements

" Un dépistage négatif sera valide 72 heures et non plus 48 heures pour les non-vaccinés », a notamment indiqué Olivier Véran dans son entretien avec la rédaction du Parisien.



Le ministre a encore précisé « qu'il sera possible d’effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR. Eux aussi seront valables 72 heures ». Le pass ne sera pas demandé pour une visite chez un médecin généraliste, rappelle également le ministre. En revanche « dans les hôpitaux, il le sera mais en aucun cas il ne devra être un frein pour accéder à des soins utiles et urgents ».





Ces assouplissements interviennent à l'heure où les manifestations anti-pass sanitaire se multiplient et s'amplifient comme ce samedi où pour la quatrième semaine consécutive on s'est rassemblé aux quatre coins de France pour exiger sa suppression.