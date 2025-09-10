Corte : la cité scolaire Pascal-Paoli mise sur l’innovation et l’ouverture

Montagne et sport de haut niveau

L’établissement poursuit également son option « montagne », unique en Corse. Elle attire des élèves de toute l’île, au point que des tests physiques et entretiens de sélection sont désormais nécessaires. Les élèves peuvent ensuite préparer la spécialité EPPCS, seule filière publique en Corse permettant de la présenter au baccalauréat.





Vers une nouvelle carte des formations

À moyen terme, la direction souhaite élargir l’offre et transformer le lycée en établissement polyvalent intégrant une filière professionnelle certifiante. La future signature de la convention du Territoire Éducatif Rural du Centre Corse doit aussi ouvrir une réflexion globale sur les formations dans la région.





Un souffle nouveau



Après une période marquée par une baisse des effectifs, la cité scolaire Pascal-Paoli s’appuie sur ses projets – internat rénové, formations inédites, partenariats culturels et scientifiques – pour retrouver son attractivité. « Nous voulons que Corte cesse d’être perçue comme un cercle fermé de montagnes. Ici, il y a des vallées, des lieux de circulation et de rencontres. Notre établissement doit en être le reflet », conclut Julia Albertini.

