Corte : la cité scolaire Pascal-Paoli mise sur l’innovation et l’ouverture

L’établissement y accueille désormais des élèves de la 6e au post-bac, avec trois années de formations supérieures ouvertes à la rentrée 2025. Les travaux de rénovation sont en voie d’achèvement, et la direction espère conserver les structures provisoires (algécos) pour de futurs projets.
Pour Julie Acquaviva, cet internat est « un véritable projet éducatif », combinant encadrement scolaire et accompagnement social. Des heures d’étude encadrées par des étudiants recrutés comme assistants d’éducation, une surveillance renforcée (trois CPE et deux managers) et une vie collective pensée comme « une véritable famille » structurent le dispositif.
De nouveaux cursus post-bac
Depuis septembre, le lycée accueille le Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE), en partenariat avec l’Université de Corse. Cette formation unique sur l’île s’adresse aux étudiants de première à troisième année. Elle prévoit un tronc commun en mathématiques, français, sciences, anglais et arts plastiques, avec mutualisation des enseignants entre le lycée et l’université.
Les liens avec l’université se renforcent aussi dans d’autres domaines : utilisation des installations sportives, projets scientifiques avec la faculté des sciences, partenariat avec le Centre culturel universitaire et accès aux ateliers du Conservatoire de Bastia.
Dix mois d’école et d’opéra
Autre nouveauté : le programme national « Dix mois d’école et d’opéra », proposé par l’Opéra de Paris. Corte fait partie des trois académies retenues cette année. Des élèves de 5e suivront ce parcours mêlant rencontres avec artistes et artisans du spectacle, cours intégrés dans plusieurs disciplines et ateliers pratiques. « Ce projet montre que la réussite n’est pas hors de portée pour nos élèves », rappellle Julie Acquaviva, citant l’exemple d’Eléonore Pancrazi, ancienne élève devenue mezzo-soprano.
Une option sapeur-pompier inédite
La cité scolaire a lancé cette année une formation de jeunes sapeurs-pompiers en partenariat avec le SDIS et le rectorat. Quinze collégiens de 5e suivent chaque jeudi après-midi une formation encadrée par des pompiers professionnels. À terme, après quatre ans, ils pourront obtenir le statut de pompier volontaire dès la classe de seconde.
Montagne et sport de haut niveau
L’établissement poursuit également son option « montagne », unique en Corse. Elle attire des élèves de toute l’île, au point que des tests physiques et entretiens de sélection sont désormais nécessaires. Les élèves peuvent ensuite préparer la spécialité EPPCS, seule filière publique en Corse permettant de la présenter au baccalauréat.
Vers une nouvelle carte des formations
À moyen terme, la direction souhaite élargir l’offre et transformer le lycée en établissement polyvalent intégrant une filière professionnelle certifiante. La future signature de la convention du Territoire Éducatif Rural du Centre Corse doit aussi ouvrir une réflexion globale sur les formations dans la région.
Un souffle nouveau
Après une période marquée par une baisse des effectifs, la cité scolaire Pascal-Paoli s’appuie sur ses projets – internat rénové, formations inédites, partenariats culturels et scientifiques – pour retrouver son attractivité. « Nous voulons que Corte cesse d’être perçue comme un cercle fermé de montagnes. Ici, il y a des vallées, des lieux de circulation et de rencontres. Notre établissement doit en être le reflet », conclut Julia Albertini.
