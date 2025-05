Corte : Une option sapeur-pompier au collège et au lycée pour susciter des vocations

Si Corte a été choisie, c’est avant tout pour son statut de cité scolaire, rassemblant sur un même site un collège et un lycée. “Ça nous permet de créer des continuités. Dans quatre ans, les jeunes qui auront intégré la section au mois de septembre obtiendront un brevet de sapeur-pompier, et pourront rejoindre un centre de secours dès l’âge de 16 ans. Du côté de l’Éducation nationale, nous voyons cet aspect d’engagement, avec le développement de l'esprit civique, le sens des responsabilités, l'altruisme et l'aide pour les personnes en difficulté, comme les personnes âgées. Au-delà de cet engagement civique et citoyen, il y a évidemment le caractère opérationnel et professionnel, puisque les jeunes seront initiés aux gestes de premiers secours, et plus généralement à la prévention et au traitement des risques”, souligne Rémi-François Paolini.



Pour les pompiers, l’enjeu est aussi stratégique. “80 % de nos ressources reposent sur du volontariat. Dans certaines communes, comme Olmi-Cappella, Belgodère, ou dans le Niolu, il n’y a que des pompiers volontaires. Aujourd’hui, on n’a pas de crise de vocation en Haute-Corse, mais les jeunes ont de plus en plus de difficultés pour accéder au volontariat, avec un parcours long et difficile. Cette formation va donc nous permettre d'anticiper ces problèmes de pénurie. C’est un dispositif qui a déjà fait ses preuves : on intègre quatre pompiers volontaires à Luri, et l’année prochaine, on devrait en intégrer une dizaine sur les centres du Cap Corse. L’idée, avec Corte, c’est de travailler au renouvellement de la ressource, mais aussi à la compétence d'une ressource basée sur un engagement citoyen, et sur la jeunesse. L'idée, c'est de faire de la ville un pôle centralisé d'excellence et de formation de sécurité civile”, déclare Thierry Nutti.