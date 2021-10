Corte : une nouvelle formation après le bac pour les aspirants professeurs des écoles

- Unique dans l’académie ce parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) est sous la forme d’une licence. Pouvez vous nous expliquer comment fonctionne cette formation ? Comment les élèves sont-ils formés ?

- La formation PPPE s'articule entre le Lycée Pascal Paoli de Corte, Académie de Corse, et la Faculté de Lettres de l'Université de Corse.

Les étudiants alternent leur temps de formation entre le Lycée et l'Université sur trois années, réparti de la manière suivante:

1ère année: 75% du temps de formation au Lycée- 25% à l'Université

2ème année: 50% du temps de formation au Lycée- 50% à l'Université

3ème année: 25% du temps de formation au Lycée- 75% du temps de formation à l'Université.

Cette formation, adossée à la licence Lettres-Langues comprend des enseignements de culture générale et d'approfondissement disciplinaire essentiellement dispensés au Lycée. Ils recouvrent les différents apprentissages que le professeur des écoles devra plus tard être en mesure de transmettre à ses élèves. Ces enseignements concernent les mathématiques, le français, la philosophie, les sciences, les arts, l'anglais, l'histoire-géographie et l'éducation physique et sportive ainsi que des enseignements d'approfondissement (littérature et argumentation, grammaire, histoire de la littérature, histoire de la langue française, en 1ère année) et de spécialisation adossés à la recherche et dispensés à l'Université

La formation prévoit aussi des stages d'observation et de pratique accompagnée dans les écoles, auprès de professeurs des écoles expérimentés, maître-formateur ou maître d'accueil, coordonnés par la DSDEN de Haute Corse et la DSDEN de Corse du Sud, dont un stage de quatre semaines à l'étranger en 3ème année.

- Comment s'articule la formation ?

- Pour cette année de L1, les étudiants disposent d'un emploi du temps fixe, partagé entre le Lycée sur trois jours et demi et l'Université sur une journée. Ils ont accès à tous les lieux et toutes activités culturelles et sportives existants, tant au Lycée qu'à l'Université. Ils bénéficient d'un encadrement de proximité attentif à leur parcours et d'un dispositif de soutien pour renforcer leurs compétences et assurer leur réussite.