Corte : étudiants et syndicats étudiants aux côtés du collectif Patriotti

Ce jeudi soir, les étudiants et les trois syndicats étudiants, Ghjuventù Paolina, CGC et Ghjuventù Indipendentista, participaient à la conférence de presse organisée par le collectif d'anciens prisonniers corses Patriotti, à l'Università di Corsica.

Un rassemblement qui avait pour but de dénoncer d'une part "l'acharnement judiciaire" dont sont victimes Stéphane Tomasini, Felix Benedetti et Jean Marc Dominici. Un nouveau procès pour "refus de se soumettre au Fijait" aura lieu ce mercredi 29 Janvier à 14 heures au palais de justice de Bastia.

"Ce nouveau procès a valeur de symbole. Il traduit le refus conscient de se soumettre au Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d'Infractions Terroristes ( Fijait) et au contrôle que ce même fichier suppose (communication adresse, signalisation déplacement à l'étranger, présentation régulière aux autorités ). Il traduit aussi l'innaceptation de l'amalgame imposé - le vocable " terroriste " au regard de l'histoire et de l'action patriotique corse, et des conséquences et des évolutions politiques qu'elles ont engendré" précisait Olivier Sauli en tribune.

Patriotti et étudiants dénonçaient également la détention sur le continent de Julien Muselli, Ghjilormu Garelli et Adien Matarise ainsi que l'assignation à résidence de Nathalie Vincensini à Marseille.

" Aujourd’hui l’ensemble de la jeunesse Corse se mobilise pour soutenir Le collectif Patriotti car nous voyons que les jeunes, surtout à l'université, ne sont pas sensibilisés. Ils doivent prendre conscience de la problématique d'être fiché S, surtout pour les militants corses" ajoutait Laetitia Mattei Nutti de la Ghjuventù Paolina