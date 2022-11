Isula d'Oru : 11 étudiants corses vont promouvoir l'Immortelle à la foire de Milan

- C'est qui les Giranduloni ?

- Nous sommes 11 étudiants en Master Langues étrangères appliquées parcours valorisation et commercialisation des produits insulaires à l'international à l'Université de Corte. Nous sommes responsables de l'association étudiante Giranduloni qui a pour objectif de valoriser le territoire insulaire comprenant ses richesses naturelles ainsi que ses producteurs & créateurs. Depuis septembre 2021 nous portons un projet nommé Isula D'oru qui fait référence à l'immortelle de Corse, que nous avons décidé de mettre à l'honneur. Ce projet consiste à présenter des créateurs & producteurs insulaires à travers leurs produits made in Corsica lors de la foire internationale de Milan Artigiano in Fiera, du 3 au 11 décembre 2022.





- Pourquoi la foire de Milan ?

- Cette foire regroupe chaque année plusieurs centaines d'artisans venus de tous horizons, les domaines présentés sont divers ; artisanat, alimentaire, décoration, habillement ou encore aménagement d'intérieur. En addition aux nombreux artisans et producteurs la foire accueille également de nombreux professionnels de ces secteurs, ce qui représente une possibilité de collaboration et d'échanges pour nos producteurs.



- Quel leur apportera -t'elle ?

- La réalisation de ce projet permettra de valoriser divers producteurs et créateurs de I'Ile, ayant tous comme point commun de travailler l'immortelle de Corse, sous forme de produits cosmétiques, bijoux, décorations ou encore dans le domaine de l'alimentaire. Nous collaborons ainsi avec divers artisans insulaires qui nous accordent leur confiance pour représenter de la meilleure façon leurs entreprises et produits lors de cet évènement.



- Votre projet à un coût ?

- Il a, déjà, été reconnu par l'Université de Corte, notamment à travers l'obtention du Premiu (Prix de l'entreprenariat étudiant) qui nous a permis de financer les prémices de notre projet. Ce dernier a malheureusement été freiné par la crise sanitaire qui a durement touché les entreprises, ainsi nous avons rencontré quelques difficultés à atteindre notre objectif financier.

Dès lors tous les dons sont, toujours, les bienvenus...



