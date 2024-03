Inscription des prisonniers politiques corses au Fijait : Patriotti in lotta accuse l'Etat de renier les "engagements pris"

Ce mardi, de nombreux militants nationalistes se sont rassemblés à l'appel du collectif des anciens prisonniers politiques Patriotti in lotta devant les grilles du palais de justice pour soutenir Jean-Marc Dominici qui comparaissait une nouvelle fois devant le tribunal judiciaire de Bastia pour non-respect des règles du Fijait. L'occasion pour les membres du collectif de dénoncer "un acharnement ciblé qui le dispute à l'acrimonie vengeresse" et "le reniement d'engagements pris et affirmés par ceux qui, dans le dispositif gouvernemental français, devraient participer aux conditions d'un dialogue avec la Corse."



Selon eux, "une parole avait effectivement été donnée pour mettre un terme à ces formes de poursuites judiciaires, le Fijait en l'occurrence, prétendant ainsi donner signe et force à un dialogue certes nécessaire pour la Corse." Cependant, ils affirment que cette parole a été reniée, mettant en garde contre "une réactivation de mécanismes répressifs qui ont pourtant déjà démontré leurs limites et qui ne feront que renforcer la colère et la détermination des forces vives et populaires de notre pays."