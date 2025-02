À l’Assemblée de Corse, Gérald Darmanin annonce que les condamnés corses ne seront plus inscrits au Fijait

Lors de son intervention, le garde des Sceaux a annoncé que les condamnés corses ne figureront plus dans le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Le ministre a inscrit cette décision dans la continuité du dialogue engagé avec la Corse à travers le processus de Beauvau . "Il faut continuer d’établir notre lien de confiance", a-t-il affirmé, ajoutant que cette mesure avait été initiée dès son arrivée au ministère de la Justice: "Dans le cadre de ce processus, j'ai engagé, à la demande du président de la République, dès mon premier jour à mon arrivée au ministère de la Justice, voilà sept semaines, des travaux qui permettent de mettre fin au fichier judiciaire du terrorisme, appelé FIJAIT, né au lendemain des attaques islamistes du Bataclan."



Le ministre a également souligné que cette décision répondait à une revendication exprimée par les responsables politiques insulaires : "C'était une revendication que les condamnés corses ne fassent plus partie de ce fichier .Afin qu'aucun amalgame avec les terroristes islamistes qui frappent tout notre pays ne soit désormais au rendez-vous.", a-t-il affirmé, précisant que cette demande avait été portée dès le début par Gilles Simeoni et Paul-Felix Benedetti.



Le FIJAIT, mis en place après les attentats de 2015, visait à surveiller les individus condamnés pour terrorisme. Son application aux militants corses condamnés a toujours suscité de nombreuses critiques.