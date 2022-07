Stella Mare double sa production de juvéniles d’araignées de mer

Cette avancée supplémentaire a permis à Stella Mare d’entamer une nouvelle étape du process en effectuant le relâché de près de trente araignées sub-adultes dans le cantonnement de Nonza au Nord-Ouest de la Corse en partenariat avec le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate. Ces araignées sont actuellement suivies en

temps réel à l’aide de balises acoustiques dans le cadre du programme de suivi comportemental mené depuis plusieurs années par la plateforme.





Parallèlement, quarante autres araignées pré-grossies sur la station sont actuellement utilisées dans des expérimentations d’aquaculture intégrée multi-trophique (AIMT) sur le site aquacole d’Acqua Dea à Ajaccio en partenariat avec le groupe Gloria Maris (leader français).

La croissance des araignées placées sous les cages est étroitement surveillée par les équipes de recherche. Cette expérimentation pourrait à terme permettre de valoriser les rejets des productions piscicoles en améliorant la qualité environnementale de la ferme.

Il s’agit d’une nouvelle avancée scientifique majeure pour la Corse. Des expérimentations de relâché d’individus de grande ampleur sont d’ores et déjà envisagées par les chercheurs de Stella Mare. Cette nouvelle avancée ouvre la voie à des méthodes de restocking et de compensation de l’activité de pêche afin de préserver la présence de la grande araignée de Méditerranée sur son aire de répartition originelle.





Les enjeux en matière de préservation de la biodiversité sont au cœur de la réflexion qui a fortement mobilisé les scientifiques de l’Université de Corse et du CNRS. Ainsi, sur le plan économique, la maîtrise de la reproduction de la grande araignée de Méditerranée pourrait aider à endiguer le déclin des captures en Europe dû à la surpêche (la technique étant potentiellement transférable sur l’espèce présente dans

l’Atlantique Maja brachydactyla). Cette réussite matérialise à nouveau la volonté de la. plateforme de transformer la recherche en richesses : favoriser une pêche éco-responsable et une aquaculture durable, valoriser et diversifier les productions issues des différentes espèces marines, gérer les ressources naturelles en vue d'une exploitation raisonnée.



L’avancée du process de maîtrise de la reproduction et le démarrage des tests de restauration écologique atteste de la qualité scientifique des recherches menées au sein de Stella Mare en collaboration étroite avec les pêcheurs et aquaculteurs corses. L’ambition fixée dès l’origine de la plateforme se concrétise à nouveau : assurer des recherches permettant d’induire des innovations d’excellence en prise avec les grands défis sociétaux

