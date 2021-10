Corte : Une balade sonore pour découvrir l'université de Corse

« Il y en a environ pour 30 minutes de marche, c’est en fonction de chacun » précise Jean-Daniel. Le parcours débute sur le parvis de la faculté de droit, explore le campus Mariani et rejoint le campus Grimaldi en empruntant la passerelle tendue au-dessus de la jonction du Tavignanu et de la Restonica. À son rythme, l’utilisateur se plonge dans une œuvre dont il fait intégralement partie. « L’objectif est de permettre aux étudiants et au personnel de l’université de découvrir, redécouvrir et s’approprier les campus de façon sensorielle », déclare Davia Benedetti, la nouvelle directrice du Centre Culturel Universitaire (CCU) en charge de la mission créativité. Après plus d’un an et demi d’université déserte, cette redécouverte tombe sous le sens.



L’opération a remporté un franc succès. « Ce matin nous avons eu la moitié de la fac » extrapole Tommy Lawson. À 10h, près de 80 personnes sont venues inaugurer la balade sonore. Rassurant et problématique. D’abord, si les participants n’ont pas leur propre casque audio et puis car l’expérience est plus immersive lorsqu’elle est intime. « L’idéal, c’est 20 personnes par groupe. Nous avons dû dédoubler les balades », se réjouit Davia Benedetti qui a fait vivre l’expérience au président de l’université Dominique Federici pendant la balade de 16h.