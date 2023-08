Corte : Festa di l’associi le dimanche 10 septembre

« La fête du sport et de la vie associative du Cortenais donnera l’occasion aux responsables d’associations, clubs et partenaires, de se faire connaître, de mettre en avant leurs disciplines, de se rencontrer au sein d’un espace d’échanges inter-associatifs et permettra aux jeunes de la cité paoline d’essayer différentes activités en favorisant de nouvelles passions », a expliqué Antoine Feracci, le président du CPIE-A Rinascita.

La date de cette manifestation n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle coïncide avec la rentrée scolaire « et c’est donc le moment pour les diverses associations de recueillir les inscriptions avant la reprise effective de leurs activités », a poursuivi Antoine Feracci.



Le programme

Dès 14 heures, et ce jusqu'à 18h30, les diverses associations proposeront donc des animations et des démonstrations pour inciter jeunes et moins jeunes à participer à la vie associative de la cité.

L'entrée à cette manifestation est bien sûr gratuite tandis qu'une buvette sera installée sur place.

Plus d’infos au 04.95.61.03.43 ou contact@cpie-centrecorse.fr

A Festa di l’associi est l’occasion de faire découvrir à la population l’ensemble des activités sportives, culturelles, environnementales et autres proposées par les diverses associations de la cité. Le tissu associatif est particulièrement vaste à Corte puisqu’il existe une soixantaine d’associations qui proposent des activités nombreuses et variées dans divers domaines comme le sport, la pleine nature, le caritatif, la musique, la danse ou encore la réflexion. La plupart d’entre elles sont connues du grand public, mais elles sont nombreuses à être dans l’ombre et qui méritent pourtant que l’on s’y intéresse.`