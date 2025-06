Corte : Douze enfants de la paroisse ont fait leur communion solennelle

Les jeunes communiants de la paroisse de Corte se sont retrouvés ce dimanche matin devant l’ancienne Maison des religieuses. En tête de cortège, le père Bocchecciampe les a conduits en procession jusqu’à l’église de l’Annonciation, déjà pleine de familles, d’amis et de paroissiens. La cérémonie s’est ouverte dans une atmosphère recueillie, marquant pour les enfants une étape importante de leur parcours : la profession de foi. « Vous avez tous revêtu ce vêtement blanc, symbole de votre baptême », a rappelé le prêtre en s’adressant à eux. « Vous allez aujourd’hui faire votre profession de foi, comme l’ont fait vos parents, parrains et marraines lors de votre baptême. Ils ont rejeté le mal à trois reprises, affirmant leur foi en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C’est à votre tour, désormais, d’entrer dans cette même démarche de foi. »