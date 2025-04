Corte : 154 caméras installées d’ici la fin de l’année pour renforcer la vidéoprotection

Annoncé depuis plusieurs années, le projet de vidéoprotection de la commune de Corte entre dans sa phase de déploiement. La Ville a reçu l’agrément nécessaire des services de l’État pour installer 154 caméras sur l’ensemble de son territoire. Le maire de Corte, Xavier Poli, préfère parler de « vidéoprotection » plutôt que de vidéosurveillance. Il précise que le dispositif vise à répondre à une montée des incivilités signalées par les habitants. « L’objectif est d’assurer une fonction de prévention et de dissuasion, mais aussi de permettre la sanction », indique-t-il. « Il s’agit de lutter contre le sentiment d’impunité et d’encourager les comportements respectueux. »



Les caméras seront implantées sur les zones jugées sensibles : devant les écoles, aux abords des bâtiments publics, sur les installations sportives, ainsi qu’aux entrées et sorties de la ville. L’artère principale et les différents quartiers seront également couverts. En complément, la police municipale disposera d’un dispositif mobile de captation d’images, déplaçable en fonction des besoins. La mairie précise que le système respecte les normes en vigueur relatives à la vie privée. Les images pourront également être utilisées dans le cadre d’enquêtes judiciaires. « En cas d’incendie nocturne, par exemple, les caméras permettront de repérer rapidement le sinistre », souligne Xavier Poli.



Le coût de l’opération est estimé à 500 000 euros hors taxes. Il est financé à 40 % par l’État, à 40 % par la Collectivité de Corse, les 20 % restants étant à la charge de la commune.



En parallèle, les locaux de la police municipale ont été entièrement rénovés. Situés dans l’ancien commissariat, ils disposent désormais d’une salle dédiée à l’exploitation des images. Le chantier, d’un montant de 330 000 euros hors taxes, a été financé à 50 % par l’État, à 30 % par la Collectivité de Corse et à 20 % par la Ville.



Les nouveaux locaux ont été inaugurés récemment en présence du maire, de ses adjoints Philippe Maroselli et Philippe Sindali, et du sous-préfet de Corte, Thomas Kupisz. « Ces espaces offrent de meilleures conditions de travail aux agents et un meilleur accueil au public », a conclu le maire.