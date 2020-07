Corsica Libera : soutien actif à Jean-Paul Micheli, handicapé menacé d’expulsion par son bailleur social

« Grâce à des amis qui me l’ont offert, explique-t-il, j’ai pu avoir ce moyen de déplacement sans lequel je ne pourrai pas quitter mon logement. Je m’entends très bien avec tout mon voisinage du dixième étage. Personne ne s’est plaint de mon fauteuil qui laisse de la place pour circuler quand même dans le couloir. La procédure a été lancée à la suite de la venue d’un employé d’Erilia en charge de vérifier les dispositifs de sécurité etc. Il a alors découvert mon fauteuil et en a informé les bailleurs. Je précise que la taille de mon fauteuil ne me permet pas de le faire rentrer dans mon appartement, l’encadrement de la porte d’entrée est trop petit. Il y aurait peut-être une solution que je propose, l’immeuble possède des locaux techniques dans lequel le fauteuil pourrait rentrer et où je pourrai l’entreposer ».

Jean-Paul Micheli ne s’imagine pas quitter son appartement, ses voisins, certains devenus des amis après 35 ans de vie. Incompréhension totale de la part de ses amis militants de Corsica Libera face à une situation d’expulsion de la part d’un bailleur, œuvrant dans le cadre social de surcroît, ne prenant pas en considération l’évolution de la vie et d’autant plus un handicap.







Une première bonne nouvelle

Du côté d’Erilia, une juriste en charge du contentieux a accueilli Jean-Paul Micheli et Corsica Libera mais n’avait pas autorité ni à communiquer ni à prendre de décisions. En fin de matinée, les manifestants ont réussi à joindre le directeur à Bastia. A la sortie de l’entretien téléphonique, une première bonne nouvelle est arrivée. La procédure est suspendue pour l’heure et un rendez-vous est fixé la semaine prochaine dans une démarche de conciliation. Jean-Paul Micheli et ses amis espèrent que cette étape permettra de replacer l’humain au centre des débats.