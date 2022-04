Corsica Libera craint l'abandon de la compagnie maritime publique corse

➡️❌️En conséquence, dans ce dossier comme d’un point de vue général, @CORSICA_LIBERA entend bien maintenir un cap politique clair, constant et lisible plutôt que de pratiquer une navigation à vue dont la Corse et les Corses seront les grands perdants. https://t.co/ZfGwB5gSkm pic.twitter.com/u7DWuYGmDE

— CORSICA LIBERA (@CORSICA_LIBERA) April 27, 2022



Difficultés juridiques, économiques liées à la crise sanitaire, amende record à payer à la Corsica Ferries, remise en cause du principe de service public par la Commission Européenne. En 2021 et en 2022, le sujet de la continuité territoriale via la mer a été pris dans les remous de l’actualité.Pour la Collectivité de Corse, « face à la menace que représentait ce contexte incertain pour le service public, la priorité de la Collectivité a été de sécuriser l’environnement juridique du service public de transport entre la Corse et le continent français. Ce travail a confirmé le besoin de service public de fret et de passagers, ce qui vient conforter et confirmer le bien-fondé des DSP passées et sécurise le service public à l’avenir ».Pourtant, elle n’abandonne pas l’idée de la compagnie régionale publique. Reculer pour mieux sauter ?Dans son rapport, la Collectivité de Corse « s’interroge sur la possibilité d’obtenir la propriété des navires et ainsi de s’assurer de la maitrise totale et ou partielle de l’outil naval au-delà du terme de 2029 envisagé pour les prochaines délégations de service public ». Mais pour Josepha Giacometti Piredda, , le compte n’y est pas. Si elle juge « l’usage du conditionnel abusif dans ce rapport » quant à la création de la compagnie, « à la lecture du rapport, on peut parler d’un abandon clair de la compagnie maritime publique ».Pour Petr’Antò Tomasi, ancien président du groupe Corsica Libera à l’Assemblée de Corse : « les engagements pris par la majorité territoriale ne sont pas respectés ».