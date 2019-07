Corsica Festivals : D'Jal, Camille Lellouche et Titof mettent le Cap sur le rire à Erbalunga

Corsica Festivals ?

Ce sont, en fait, trois manifestations en une : Cap sur le rire qui en est à sa sixième édition, le festival de musique qui célèbrera, lui, ses 31 ans, et Dolce Follia.

Avec pour chacun de ces trois rendez-vous quelques-uns des humoristes, chanteurs et Dj les plus en vue du moment.

D'Jal, Camille Lellouche, Titof, Amir, Marc Lavoine, Jenifer, Synapson pour ne citer que ceux-là seront en effet à Erbalunga en Juillet (16, 17, 18 pourCap sur le rire), Août (11,12, 13 pour le festival de musique) et le 17 pour la soirée éphémère La Dolce Follia !







Olivier Nicolaï et ses amis qui jusque-là consacraient tous leurs efforts à Cap sur le rire selon la formule deux spectacles et une pièce théâtre - cette année Amoureux sur une mise en scène de Patrick Timsit - ont placé la barre encore plus haut en adjoignant à cette première organisation une seconde qui va encore faire d'Erbalunga un des hauts lieux des distractions corses de l'été.

Amir, Marc Lavoine et Jenifer se produiront, en effet, au théâtre de verdure, "cet endroit à part" comme aime à le qualifier Olivier Nicolaï qui ne doit pas être étranger au succès de toutes les manifestations qui s'y déroulent.



Mais pour l'équipe de Corsica Festivals l'été ne s'achèvera pas avec le festival de musique.

Une septième soirée, qui se déroulera également au théâtre de verdure, est au programme.

Et quel programme !

Dolce Follia, avec sa légion de DJ, va, en effet, faire danser tout Erbalunga avec sa soirée éphémère.

On vous en reparlera.

En attendant, mettons dès ce mardi soir le Cap sur le rire !