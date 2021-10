Corsica Ferries : Les députés nationalistes demandent à l’Etat d’assumer sa responsabilité en payant la facture

« On va encore parler de la Corse avec une actualité brûlante ». C’est par ces mots que le député de la 2circonscription de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva, membre du groupe parlementaire Libertés & Territoires, débute son intervention en Commission des finances de l’Assemblée nationale, mercredi matin, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2022. L’actualité, c’est la condamnation de la Collectivité de Corse à verser 86,3 millions € à la Corsica Ferries en réparation d'un préjudice lié au subventionnement illégal du service complémentaire à l'ex-SNCM entre 2007 et 2013. Le Conseil d’Etat a donné raison à la compagnie maritime. Une décision judiciaire et financière très lourde pour la CdC qui pointe la responsabilité de l’Etat dans la mise en place d’un système de subventions destiné à maintenir à flot l’ex-SNCM. Les députés nationalistes demandent, donc, à l’Etat, à travers un amendement, d’assumer tout ou partie de la facture en augmentant l’enveloppe de continuité territoriale (DCT). « La dotation de continuité territoriale est une enveloppe importante qui date de 1976 et qui a pour but de baisser les prix des marchandises et des passagers. Elle a été figée en 2009 à 187 millions €, alors qu’elle était auparavant indexée sur le coût de la vie. Cette enveloppe a servi, malheureusement, à conserver la paix sociale à Marseille. Les divers contentieux juridiques, qui ont émaillé l’histoire de l’ex-SNCM, alourdissent la note pour l’actuelle CDC pour des faits remontant à 2007 où l’Etat est responsable. Il n’a pas exercé son contrôle de légalité, ni notifié à Bruxelles la délégation de service public dans le maritime. C’était voulu ! Ce qui démontre un deal qui ne voulait pas dire son nom et qui n’était pas juridiquement viable ! Le bras maritime, qui sépare la Corse du continent, fait que tout est impacté dans l’île en termes économiques, nous demandons de rehausser l’enveloppe de DCT à 250 millions € ».