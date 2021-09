Affaire Corsica Ferries : L’Assemblée unanime pour fustiger un mauvais coup porté à la Corse

Si l’épilogue du contentieux de la Collectivité de Corse avec la Corsica Ferries a un mérite, c’est bien de faire l’unanimité contre lui. La décision du Conseil d’Etat de condamner définitivement la première à payer 86 millions € à la seconde pour cause de service complémentaire subventionné à l’ex-SNCM, est tombée la veille comme un couperet dont l’onde de choc s’est ressentie jeudi matin à l’Assemblée de Corse qui tenait sa session de rentrée. Au-delà de la sentence juridique, c’est, d’abord, l’impact financier très lourd sur les finances de la CdC qui a suscité une bordée de réactions, ensuite le spectre de la remise en cause du service public maritime qui se dessine en filigrane dans la politique de la Commission européenne. C’est dire l’inquiétude du président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, qui doit assumer un malencontreux héritage, issu des années 2007 à 2013, et qui avoue son incompréhension. « Au moment où ce système a été mis en place, tous les protagonistes savaient qu’il était vicié. Tout le monde était informé ». Et de cibler les responsables. En premier lieu, l’Etat « triplement concerné. D’abord, il avait l’autorité de contrôle et il ne l’a pas exercé alors qu’il fait des recours pour une simple virgule. Ensuite, il n’a pas transmis le contrat de DSP maritime à la Commission européenne alors qu’il avait obligation de le faire. Enfin, il était actionnaire de l’ex-SNCM et il a approuvé la surcompensation illégale ». Mais pas seulement : « la contre-part de ce service complémentaire a été l’aide sociale dont a bénéficié la Corsica Ferries et qui était un mécanisme tout aussi illégal et contestable que le service complémentaire. Or, le service social n’a pas été contesté ».



Un service public contesté

Près de 26 millions € ont été donnés à l’un et 13 millions € à l’autre, chaque année, « soit un total de 38 millions € par an sur 6 ans qui ont manqué à la CTC. C’est de l’argent public ! ». Pour le président de l’Exécutif, « les Corses d’aujourd’hui et de demain n’ont pas à payer les conséquences d’un système qui a été mis en place de façon délibérée et qui est allé jusqu’à allouer 130 millions € par an ». Un système globalement « vicié » auquel les Nationalistes ont mis un terme définitif dès leur arrivée au pouvoir en 2015. Gilles Simeoni affirme également que le montant de 86,3 millions € est « disproportionné » et qu’il « ne correspond pas à la réalité du préjudice ». Au-delà de l’impact « catastrophique » de cette dette sur la capacité d’investissement de la CdC, ce qu’il redoute particulièrement, c’est le nouveau dogme de la Commission européenne : « C’est le principe même de la compensation qui est contesté et le principe même du service public, de l’octroi d’une subvention, quelque soit son montant, qui est remis en cause pas la Commission européenne ». Il l’annonce qu’il engagera un recours auprès de ladite Commission en jouant sur la distorsion de concurrence et le principe d’une juste indemnisation. « L’indemnité est disproportionnée, elle crée un avantage comparatif et rompt l’égalité de traitement entre les compagnies », comme il l’explique en vidéo au micro de Corse Net Infos :