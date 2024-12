Suspension de la tribune sud du Stade Armand-Cesari: Les abonnés ne seront pas lésés

Dans un communiqué, le Sporting déplore la sévérité des décisions prises par la commission, décisions qui affectent les supporters installés en tribune Sud pour 5 rencontres.

Dans un souci de ne pas pénaliser les supporters qui n’ont pas participé aux incidents de la rencontre SCB – Lorient, et qui se retrouvent impactés par ces sanctions, le club a décidé de procéder à un replacement des places concernées.





Pour la rencontre contre Guingamp ce vendredi soir à 20 heures, les abonnés en tribune Sud Victor-Lorenzi, secteurs A, B, C et D, auront accès à la tribune Ouest Pierre-Cahuzac sur présentation de leur carte d’abonnement saison 2024/25 pour les 5 prochaines rencontres.





Les abonnés des secteurs B1, C1 et D1 de la Tribune Sud Victor-Lorenzi Haute auront, quant à eux, accès à la tribune Nord Haute Claude-Papi (accès par la Porte 1 pour le secteur D1 et par la Porte 2 pour les secteurs B1 et C1) .