Corsica Cantabile : le festival de musique de chambre fête ses 5 ans dans l’Ouest Corse

Cette 5e édition met particulièrement à l’honneur l’histoire de la région. Le festival s’ouvre le 3 août à 20 heures 30, en entrée libre, au théâtre de verdure Martha Angelici de Carghjese, pour un concert au coucher du soleil célébrant les 250 ans du village et les 350 ans de l’arrivée de la colonie grecque avec notamment une chanteuse traditionnelle grecque, Mélina Vlachos, venue tout droit de Grèce exprès pour l’occasion.



Le 4 août, l’église de Piana accueille un concert exceptionnel en partenariat avec la Fondation Gautier Capuçon, qui met à l’honneur « les meilleurs musiciens de la jeune génération au monde », précise Hugo Pietri, comme la violoniste japonaise Rino Yoshimoto.



Le 5 août, direction le couvent Saint-François de Vico pour un programme en hommage à Colomba, l’incarnation absolue du mythe de la vendetta corse, personnage de Prosper Mérimée et figure féminine forte et indépendante.



Le 6 août, sur le parvis de l’église latine de Carghjese, place au piano avec un récital du pianiste franco-arménien Jean-Paul Gasparian, déjà considéré comme l’un des meilleurs de sa génération sur la scène internationale.



Le 7 août propose deux rendez-vous. À 18 heures, dans la forêt d’Aïtone à Evisa, la jeune pianiste corse Teva Mazoyer donne un récital en entrée libre. Puis, à 21 heures 30, sur le parvis de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Calacuccia, dominant le plateau du Niolu, place au programme « Les Chants de Cyrnos », un dialogue entre chants populaires corses, méditerranéens et d’Europe de l’Est porté par la soprano lyrique Iryna Kyshliaruk.

Un dialogue original mais avec des ressemblances frappantes, explique Hugo Pietri : « À Paris, j’ai rencontré beaucoup d’artistes ukrainiens qui venaient à cause de la guerre, et je me suis rendu compte qu’on avait une même musique traditionnelle, celle du chant qui célèbre toutes les étapes de la vie. Je voulais mettre en parallèle ces deux cultures. »



Le festival se clôt le 8 août à Piana, avec un concert réunissant les artistes en résidence et la mandoliniste Marine Moletto, dans un programme construit autour de cet instrument emblématique de la Méditerranée.