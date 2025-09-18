Corsica Bike Festival, une 4e édition qui s’annonce grandiose à L’Île-Rousse

Après le succès des premiers éditions, la Balagne s’apprête à accueillir le rendez-vous désormais incontournable, la 4e du Corsica Bike Festival, qui se tiendra les 24, 25 et 26 octobre prochains à Lisula et dans les villages de la communauté de communes. Épreuves sportives de premier plan, animations, concerts, randonnées gourmandes et village festif rythmeront trois jours placés sous le signe du vélo et du partage.



Un festival au cœur de la stratégie touristique

Pour Tony Ceccaldi, président de l’Office de Tourisme de L’Île-Rousse Balagne, cet événement s’inscrit dans une vision de long terme. « Ce Corsica Bike va nous permettre de clôturer la saison touristique fin octobre. Cela prouve que nous ne sommes plus sur une saison de 6 à 7 mois, concentrée en juillet et août, mais sur une nouvelle manière de concevoir le tourisme, avec nature, culture et gastronomie… Le vélo est un vecteur essentiel pour l’avenir de notre territoire».

Un constat partagé par la maire de L’Île-Rousse et présidente de l’ATC, Angèle Bastiani :

« Au bout de quatre ans, le pari est gagné. Cet événement rayonne bien au-delà de la cité paoline et participe à une vraie politique de désaisonnalisation touristique. La Corse a une attractivité toute l’année, et le Corsica Bike en est la preuve».



Une édition sportive et festive

Cette année, le festival franchit un cap. Comme l’a souligné Jean-Michel Demarco, directeur de l’Office de Tourisme :

« C’est une édition mature. Nous savons où nous allons, avec un programme dense, des épreuves de haut niveau, des animations pour petits et grands, un grand concert le dimanche, mais aussi un salon avec des exposants du cycle insulaires et venus du continent».



Et cette année, les compétitions s’annoncent relevées. Championnat de France de VTT Enduro, présenté par Olivier Franceschi. « Ce seront près de 400 pilotes qui viendront tenter de décrocher le maillot tricolore. C’est le moment le plus fort d’une saison sportive». XC Marathon, décrit par Ludovic Valentin. « Cette finale nationale rassemblera des pilotes français et étrangers sur un parcours de 70 km à travers les villages. Avec 10 000 € de prize money, ce sera une épreuve phare. »

Sans oublier les randonnées gourmandes, une signature du festival, où les participants pourront découvrir produits locaux et paysages intérieurs.



Des champions au rendez-vous

Les ambassadeurs corses seront bien présents. Ceccè Camion, figure du VTT insulaire, confie. « Cet événement amène une crédibilité énorme à la Corse dans le monde du vélo. L’organisation est d’un niveau exceptionnel, comparable à une Coupe du monde».

De son côté, Lisandru Bertini souligne l’impact international. « Sur les Coupes du monde, les pilotes étrangers connaissent désormais le Corsica Bike. C’est une fierté et une vitrine unique pour notre île. »



Un appel aux bénévoles

Mais derrière l’exploit sportif, il y a aussi des coulisses humaines. « Entre 100 et 120 bénévoles sont nécessaires pour sécuriser les épreuves et faire vivre le village. Après quatre éditions, il y a une certaine usure, et nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui veulent rejoindre l’aventure»,rappelle Jean-Michel Demarco .



Un appel relayé par Jean-Paul Colombani, président du Balagna Bike Club :

« Le festival, c’est une expérience unique. Même sans être pratiquant, chacun peut donner un coup de main. Nous avons besoin de nouvelles forces vives pour faire perdurer cet événement».



Une aventure collective



Comme le résume Benjamin Cadet, représentant de la Fédération française de cyclisme : « Le championnat de France, c’est plus qu’une compétition : c’est un moment de plaisir partagé. Proposer cet événement en Corse fin octobre, c’est offrir du soleil et du sport de haut niveau à tous».



La 4e édition du Corsica Bike Festival s’annonce ainsi comme un temps fort pour la Balagne et la Corse, conjuguant sport, découverte et convivialité, tout en consolidant l’image d’une destination tournée vers le tourisme durable et les sports de pleine nature.