Spart'associ : La première Nuit des bénévoles organisée vendredi à Ajaccio dans le studio de Frequenza Nostra

L'émission 100% sport diffusée chaque semaine sur Frequenza Nostra était consacrée ce mercredi au bénévolat, donnant ainsi le coup d'envoi de l'événement de ce vendredi.
L'émission 100% sport de la radio associative Frequenza Nostra consacrée ce mercredi matin au bénévolat a donné le ton. Ce vendredi 5 décembre, les radios Frequenza Nostra et Altra Voci, le PTCA Media 2A et le magazine U Taravu lancent la première édition de la Nuit des bénévoles, en écho à la journée mondiale du bénévolat.
Tout au long de la nuit, la parole sera donnée à ces volontaires qui aident chaque jour les associations à remplir leur mission. Une première édition de cet évènement, initiée par l'équipe de la radio dans la droite ligne de la volonté son fondateur, Vincent Ciccada : donner la parole à tous. "Dans un contexte particulièrement difficile pour le monde associatif, nous avons évoqué avec de nombreuses associations l'idée d'un événement fédérateur, porteur de sens et de reconnaissance : "La Nuit des Bénévoles", explique Dominique Ciabrini, directrice et couteau suisse de l'équipe. Une initiative qui se concrétisera donc ce vendredi soir dans le studio de Frequenza Nostra, situé dans la galerie des Salines à Ajaccio.
Une soirée pour que les associations se rencontrent
Objectif de cette première nocturne ? "Mettre en valeur les bénévoles et les associations. Tout le monde est invité vendredi dès 18h" indique Dominique Ciabrini. "Nous mettrons à l'honneur les bénévoles, les difficultés que l'on peut rencontrer en mode auberge espagnole et sans langue de bois". Cette soirée entend réunir associations, bénévoles, partenaires et citoyens autour d'une même ambition : créer de la cohésion, valoriser l'engagement associatif, interroger et repenser les modèles. Un événement sans financement, fondé sur le partage. "Il s'agit d'encourager le « faire-ensemble », de favoriser les synergies entre acteurs, de susciter de nouvelles vocations et de construire un avenir solidaire ", glisse la directrice de Frequenza Nostra. "A l'issue de cette nuit, l'idée est de créer un livre blanc audio de la parole associative".
Au programme de la nuit : rencontres, témoignages, ateliers participatifs, instants radiophoniques...
La soirée débutera à 17h30 avec place à la parole. A 18h, Vannina Saget, déléguée du Préfet à la politique de la Ville, Françoise Leonard Vargas, directrice du service départemental de l'engagement de la jeunesse et des sports rattaché à la direction académique de Corse-du-Sud, sa collaboratrice Caroline Nivaggioni et la Ville d'Ajaccio feront le point sur le tissu associatif local et les initiatives. La radio Voce Nustrale sera également présente sur l'événement.
La soirée se déclinera en quatre grands temps, chacun porté par une ambiance sonore et un fil rouge :
19h-22h : "Les racines du bénévolat"
Témoignages militants, récits intergénérationnels, poèmes, archives sonores, chants.
22h-1h : "Financer sans se vendre"
Débats sur les modèles économiques, projets autofinancés ou mutualisés, interventions d'experts (juristes, institutionnels, CRESS...)
1h-4h : "Les veilleurs de la nuit"
Paroles de terrain, lignes ouvertes pour les bénévoles, musiques choisies par les associations
4h-7h: "Demain, on se lève"
Propositions concrètes, appels à projets, clôture poétique et engagée
L'émission 100% sport a donné le coup d'envoi de la soirée
L'émission hebdomadaire 100% sport sur Frequenza Nostra était dédiée ce mercredi au bénévolat. Dans la bonne humeur, les chroniqueurs* ont partagé et témoigné tour à tour au micro de Félix Bonardi : premières expériences dans le bénévolat, souvenirs, anecdotes, parcours, l'histoire de leur engagement, de leur "aiuta". "En devant bénévole, j’ai voulu rendre à ce sport -le rugby- ce qu’il m’a apporté" confiait le chroniqueur Jérôme Torre.
*Jean-Paul Coggia, Dede Paccione, Antoine Graziani, Jérôme Torre, Mika Castellani, Jean-Paul Delpierre et Krimau.
Informations pratiques
- Vendredi 5 décembre à partir de 18h au studio de Frequenza Nostra aux Salines
- Entrée libre et ouverte à tous
- En mode auberge espagnole