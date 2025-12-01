Spart'associ : La première Nuit des bénévoles organisée vendredi à Ajaccio dans le studio de Frequenza Nostra

Objectif de cette première nocturne ? "Mettre en valeur les bénévoles et les associations. Tout le monde est invité vendredi dès 18h" indique Dominique Ciabrini. "Nous mettrons à l'honneur les bénévoles, les difficultés que l'on peut rencontrer en mode auberge espagnole et sans langue de bois". Cette soirée entend réunir associations, bénévoles, partenaires et citoyens autour d'une même ambition : créer de la cohésion, valoriser l'engagement associatif, interroger et repenser les modèles. Un événement sans financement, fondé sur le partage. "Il s'agit d'encourager le « faire-ensemble », de favoriser les synergies entre acteurs, de susciter de nouvelles vocations et de construire un avenir solidaire ", glisse la directrice de Frequenza Nostra. "A l'issue de cette nuit, l'idée est de créer un livre blanc audio de la parole associative".



Au programme de la nuit : rencontres, témoignages, ateliers participatifs, instants radiophoniques...

La soirée débutera à 17h30 avec place à la parole. A 18h, Vannina Saget, déléguée du Préfet à la politique de la Ville, Françoise Leonard Vargas, directrice du service départemental de l'engagement de la jeunesse et des sports rattaché à la direction académique de Corse-du-Sud, sa collaboratrice Caroline Nivaggioni et la Ville d'Ajaccio feront le point sur le tissu associatif local et les initiatives. La radio Voce Nustrale sera également présente sur l'événement.



La soirée se déclinera en quatre grands temps, chacun porté par une ambiance sonore et un fil rouge :

19h-22h : "Les racines du bénévolat"

Témoignages militants, récits intergénérationnels, poèmes, archives sonores, chants.

22h-1h : "Financer sans se vendre"

Débats sur les modèles économiques, projets autofinancés ou mutualisés, interventions d'experts (juristes, institutionnels, CRESS...)

1h-4h : "Les veilleurs de la nuit"

Paroles de terrain, lignes ouvertes pour les bénévoles, musiques choisies par les associations

4h-7h: "Demain, on se lève"

Propositions concrètes, appels à projets, clôture poétique et engagée