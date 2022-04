Corse : les averses neigeuses se poursuivent

En attendant les averses neigeuses se poursuivent sur le relief de l'île avec des chutes de neige par endroits dès 500-600m. On observe depuis le début de l'épisode 10 à 25 cm au-dessus de 1 000 m



Les averses neigeuses modérées sont encore présentes en ce début d'après-midi. Ces averses s'atténuent ensuite en cours d'après-midi. La limite pluie-neige se situe en général vers 500 à 600 m, et remontera ensuite vers 800 à 900 m en fin d'après-midi.



Sur l'épisode, entre vendredi soir et ce samedi fin d'après-midi, on attend des cumuls de neige de l'ordre de 2 à 5 cm vers 500-600 m, 5 à 10 cm vers 700-800 m, 15 à 30 cm vers 1 000 m indique Météo France sur le point de la situation dressé vers 14 heures.



On note également la présence de fortes rafales de vent pouvant occasionner des congères.