Corse : le marché de l'immobilier d'entreprise en chute libre

- Quels effets aura la crise sanitaire sur le marché de l'immobilier ?

- Le marché immobilier, comme après chaque crise, devra et s'aura s’adapter, mais à l’heure actuelle, les inconnues sont nombreuses. La perte de chiffre d'affaires que va représenter les deux mois de confinement, la reprise d'activité qui s'annonce lente et qui mettra certainement du temps pour revenir au niveau d'avant crise, une grande partie des salariés au chômage partiel, une saison touristique qui s’annonce difficile voire blanche... autant d'éléments qui auront un impact direct ou indirect sur le marché immobilier. Les régions essentiellement orientées vers le tourisme comme l’extrême sud, la Balagne, Ajaccio et son territoire seront certainement les régions les plus touchées en Corse. Il faudra entre 3 et 6 mois pour connaitre l’impact exact de la crise.



- On compare souvent la crise de 2008 à celle que nous vivons aujourd'hui, êtes-vous d'accord avec cela ?

-Je pense que le parallèle est inapproprié. La chute de l’immobilier en 2008 était la suite logique d’une crise bancaire, celle d’aujourd’hui est le résultat de l’impact de la catastrophe sanitaire et économique que nous traversons et qui n’est pour l’heure ni réglée, ni maitrisée étant donné l’absence de traitement, de vaccin et le manque de de moyens techniques.



- Dans l'immobilier qui pâtira de cette situation inédite ?

- Les biens destinés à de la résidence principale pourraient bien évidement être touchés, ceux du marché de la résidence secondaire pourraient, quant à lui, se voir considérablement impacté. Si l'économie liée au tourisme est temporairement suspendue, sera-t-il toujours aussi intéressant de louer un bien à la saison estivale ? Quel investisseur va désormais acheter un bien dont le revenu locatif n’est pas garanti ou plus aussi avantageux qu'avant la crise, le rapport locatif a un impact direct sur la valeur d’un bien, du moins pour cette année.



- On sait que de nombreux professionnels ne peuvent plus payer le loyer des fonds de commerce. Y a-t-il des aides mises en place ?

-Au niveau du marché locatif, la reprise va être très difficile car malgré une activité à l'arrêt, les loyers commerciaux pourraient ne pas être ni annulés, ni reportés. Le loyer du bail commercial est dû. A ce jour, on ne mentionne qu'une neutralisation des sanctions financières. Des négociations vont devoir s’engager au cas par cas.



- Quand pensez-vous que le marché redeviendra "normal" ?

- Je pense qu'il faudra entre 2 et 3 ans pour assister à un retour à l'avant Coronavirus.