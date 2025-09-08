Taxe foncière en Corse : quelles communes augmentent (ou baissent) leurs taux en 2025 ?

Depuis la fin du mois d’août, les propriétaires immobiliers commencent à recevoir leur avis de taxe foncière pour l’année 2025. Cet impôt local, qui reste l’un des plus redoutés, repose sur un calcul en deux étapes. Il s’appuie d’abord sur la valeur locative cadastrale du bien, c’est-à-dire le loyer théorique annuel que ce dernier pourrait générer s’il était loué. Cette base, fixée par l’administration fiscale, est revalorisée chaque année au niveau national en fonction de l’évolution annuelle des prix mesurée par l’Insee. Sur cette valeur revalorisée, les collectivités locales appliquent ensuite un taux d’imposition, voté chaque année par les communes et intercommunalités. Même sans modification du bien, un propriétaire peut donc voir sa taxe augmenter d’une année sur l’autre.





Pour cette année, la revalorisation s’élève à +1,7 %. Une hausse modérée en apparence, mais qui intervient après trois années particulièrement marquées : +3,4 % en 2022, +7,1 % en 2023, un record sur plusieurs décennies, et +3,9 % en 2024. L’évolution actuelle, plus contenue, s’explique par « un ralentissement de l’inflation », selon Philippe Therasse, responsable de pôle au sein de la Direction régionale des Finances Publiques de Corse.

Toutefois, même limitée, ce relèvement peut alourdir la facture des contribuables, notamment dans les communes où les taux d’imposition ont eux aussi été remontés. Selon Le Figaro, ce sont plus de 8 000 communes au total où les habitants verront leur taxe foncière croître en 2025. Et certaines hausses atteignent des niveaux spectaculaires, à l’instar de Gandrange, en Moselle, où les propriétaires devront faire face à un accroissement de 140 %.



Mais en Corse, les propriétaires devraient, cette année encore, être largement épargnés par cette flambée. Sur l’ensemble du territoire insulaire, la très grande majorité des communes ont choisi de ne pas toucher à leur taux de taxe foncière. En Corse-du-Sud, 117 communes ont maintenu leur taux inchangé, six l’ont augmentée et une seule a voté une baisse. Il s’agit de Alata, qui a réduit son taux de 3 %. Du côté des hausses, elles restent contenues, et souvent inférieures à 5 %. On les retrouve notamment à Eccica-Suarella (+4,74 %), Vero (+2,13 %), Vico (+1,26 %), Pianottoli-Caldarello (+1,46 %), Moca-Croce (+1 %) ou encore Figari (+0,62 %).



Même tendance en Haute-Corse, où 228 communes ont conservé leur taux, six l’ont relevé et deux l’ont baissé : Aleria (-0,33 %) et Prunelli-di-Casacconi (-2,16 %). Parmi les augmentations notables, on peut citer Moncale (+4,59 %), Piazzole (+4,36 %), Lavatoggio (+1,66 %), Nocario (+1,71 %), Ville-di-Paraso (+1,21 %) ou encore Rapale (+1,09 %).

À l’échelle intercommunale, la communauté de communes de L’Île-Rousse — Balagne a également légèrement revu son taux à la hausse, de 0,08 %.





En 2024, le montant total de la taxe foncière en Corse avait été de 276 millions d’euros, pour plus de 300 000 avis émis. Pour les propriétaires n’ayant pas opté pour la mensualisation, la date limite de paiement est fixée au 20 octobre 2025.

