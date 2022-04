Corse-du-Sud : vers une année record pour les croisières ?

Ce retour n’est pas du goût de tout le monde, et notamment des associations de défense de l’environnement. U Levante a ainsi dénoncé, jeudi 21 avril, « une aberration environnementale de 329 mètres et 153 000 tonnes dans le golfe d’Ajaccio ». « 4 100 passagers et 1 730 personnes d’équipage : une ville flottante. Et il va revenir souvent… », ajoute l’association. La Coordination Terra, qui regroupe plusieurs associations de protection de l’environnement et de la santé sur l'île, avait, de son côté, critiqué le 17 avril « le ballet incessant et polluant des navires de croisière », élément d’un « cocktail polluant toxique qui empêchera le Golfe [d’Ajaccio] d’atteindre le bon état écologique espéré ».



Jean-Yves Battesti se veut, pour sa part, rassurant : « Les navires anciens et polluants sont partis à la casse et les flottes intègrent désormais les dernières technologies au niveau environnemental. Et il n’y a plus de déversements, car ils traitent tout à bord. », conclut-il.