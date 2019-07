Corse : Une centaine de demandes de secours en montagne depuis le 1er Juin

Les (bons) conseils des GMSP de Corse

Prendre connaissance des conditions météorologiques et de leurs évolutions

Préparer et adapter l’itinéraire selon les conditions météorologiques et votre condition physique



Ne partez pas seul ; indiquez à un proche l'itinéraire et l'horaire du retour prévu, et s'y tenir



Partez tôt et sachez renoncer afin d'éviter les orages de l'après-midi ;



Disposer du matériel et équipements adaptés à l’itinéraire et à la météo



Et bien sûr, avant toute sortie, renseignez vous auprès des professionnels de la montagne afin d'avoir des conseils précis sur l’itinéraire prévu et les conditions du moment.





Et si, malgré toutes ces précautions, vous êtes victime ou témoin d'un accident, gardez votre calme et alertez les secours en composant le 112 numéro d’urgence unique, indiquez le lieu et un premier l'état de la ou des victimes et écoutez les conseils des Sapeurs Pompiers.