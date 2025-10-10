Incident technique au centre opérationnel des pompiers de Haute-Corse : la réception des appels d’urgence perturbée

Le Centre Opérationnel des sapeurs-pompiers de la Haute-Corse rencontre actuellement des difficultés techniques affectant la réception des appels d’urgence sur les numéros 18 et 112, annonce le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B) sur ses réseaux sociaux.
« En cas d’urgence avérée, il est demandé de renouveler l’appel si le premier n’a pas abouti », indique le service, qui appelle également les usagers à « ne pas solliciter de façon abusive les services de secours et à entrer en communication directement avec les autres services publics si une demande relève de leurs prérogatives ou si l’appel est définitivement impossible ».
Pour rappel, les autres numéros d’urgence restent joignables : 17 pour la police ou la gendarmerie, et 15 pour le SAMU en cas de conseil médical ou de soin d’urgence à domicile.
Le SIS 2B assure que « tout est mis en œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais » et précise que des informations complémentaires seront communiquées dès que possible.
-
Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre
-
25e Tour de Corse Historique - Olivier Capanaccia (M3) prend la main à la veille de l'arrivée
-
Pascal Elbé, réalisateur de « La bonne étoile » : « En Corse, on a un peu un rendez-vous avec le vrai »
-
Affaire Maxime Beux : le policier condamné à deux ans de prison avec sursis
-
EN IMAGES - Les coureurs de l'Infinity trail ont commencé leur parcours à Porticcio